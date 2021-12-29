Североатлантический циклон "Юта" надвигается на Петербург

Он принесет мокрый снег и дожди.

Сегодня,13 февраля, усилиями североатлантического циклона "Юта" в Петербурге пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Instagram.

Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, временами будут ощущаться порывы. Столбики термометров в Северной столице покажут +1...+3 градусов. В Ленобласти температура воздуха составит -1...+4 градусов. Атмосферное давление будет около 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В начале недели ожидается потепление. Синоптик предупредил о большом количестве осадков и ветре.

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