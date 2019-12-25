В воскресенье в Петербурге будет серо и снежно

В городе подморозит до -7 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Сегодня, 20 октября, в Петербурге выпадет снег. День будет облачным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

На погоду в Северной столице будет влиять атмосферный фронт, приближающийся с юго-востока. Температурный фон останется на 4-5 градусов ниже климатической нормы, рассказал синоптик.

В городе подморозит до -7 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник погода сильно не изменится.

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