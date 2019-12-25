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В воскресенье в Петербурге будет серо и снежно
Сегодня, 9:03
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В воскресенье в Петербурге будет серо и снежно

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В городе подморозит до -7 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Сегодня, 20 октября, в Петербурге выпадет снег. День будет облачным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

На погоду в Северной столице будет влиять  атмосферный фронт, приближающийся с юго-востока. Температурный фон останется на 4-5 градусов ниже климатической нормы, рассказал синоптик.

В городе подморозит до -7 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник погода сильно не изменится. 

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: климат, леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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