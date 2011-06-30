Синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти

В Петербурге же зима, скорее всего, будет теплая, как и в прошлом году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 18 ноября рассказал, какой будет зима в Ленинградской области. Так, на севере и юге региона ожидается мягкая зима, а в восточных районах возможны серьёзные морозы.

В декабре жителей области ждут небольшие холода, периодически они будут сменяться небольшими потеплениями. На дорогах ожидается гололед. В январе придет зима со снежными сугробами, солнечными днями и Крещенскими морозами. В феврале также сохранится погода с устойчивыми минусовыми температурами.

В Петербурге зима, скорее всего, будет теплая, как и в прошлом году. Средняя дневная температура составит -2…-3, максимум -5 градусов. В регионе также ожидаются колебания температур от "минуса" к "плюсу" и обратно, что станет причиной гололедицы. По прогнозам синоптиков новогодняя ночь пройдет без снега.

В январе в город придет похолодание, днем термометры покажут -4, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. В феврале петербуржцев ждет похолодание до -15 градусов.

Ранее на выходных в Петербурге ожидается морозная погода. Что касается выходных дней, то днём 19 и 20 ноября в Петербурге и Ленобласти пройдёт небольшой снег. Также ожидается ветер восточных направлений, но без усилений.

Фото: Piter.tv

