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На выходных в Петербурге ожидается морозная погода
Сегодня, 12:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Петербурге ожидается морозная погода

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Температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов.

Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, поэтому в течение ближайшей недели никаких "потрясений" не ожидается, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Что касается выходных дней, то днём 19 и 20 ноября в Петербурге и Ленобласти пройдёт небольшой снег. Также ожидается ветер восточных направлений, но без усилений. Температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов, ночью в восточных районах Ленобласти местами может быть до -10…-12 градусов.

Потепление намечается к концу следующей недели.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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