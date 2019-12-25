На выходных в Петербурге ожидается морозная погода

Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, поэтому в течение ближайшей недели никаких "потрясений" не ожидается, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Что касается выходных дней, то днём 19 и 20 ноября в Петербурге и Ленобласти пройдёт небольшой снег. Также ожидается ветер восточных направлений, но без усилений. Температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов, ночью в восточных районах Ленобласти местами может быть до -10…-12 градусов.
Потепление намечается к концу следующей недели.
Фото: Piter.tv
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