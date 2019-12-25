В Петербурге 4 июня будет солнечно и без дождей

Днём до +22 градусов.

Погоду в Северной столице сформирует вытягивающийся с юго-запада гребень антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без осадков, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 4 июня в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг днем пройдут кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, днём +22…+24.

Май 2025 года в Санкт-Петербурге оказался одним из самых прохладных за последние четверть века. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха в этом месяце оказалась ниже климатической нормы на 0,7 градуса. Это шестой по холоду май за последние 25 лет.

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Фото: Piter.tv