В Ленобласти 4 июня ожидается до +24 градусов

Днем без существенных осадков.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи 4 июня местами пройдёт кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса, у водоемов местами до +17 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Май 2025 года в Санкт-Петербурге оказался одним из самых прохладных за последние четверть века. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха в этом месяце оказалась ниже климатической нормы на 0,7 градуса. Это шестой по холоду май за последние 25 лет.

Фото: Piter.tv