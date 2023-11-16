Холодный, сырой и пасмурный: каким выдался май 2025 года в Петербурге

Начало месяца выдалось холодным и снежным — ситуация, уже наблюдавшаяся в прошлом году.

Май 2025 года в Санкт-Петербурге оказался одним из самых прохладных за последние четверть века. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха в этом месяце оказалась ниже климатической нормы на 0,7 градуса. Это шестой по холоду май за последние 25 лет.

Начало месяца выдалось холодным и снежным — ситуация, уже наблюдавшаяся в прошлом году. С середины мая погода начала налаживаться, но до жары дело так и не дошло. По словам Колесова, хотя третья декада стала самой теплой в мае, до показателей конца мая 2024 года она не дотянула более чем на 5 градусов.

Осадков в этом году выпало значительно больше: почти полторы нормы. Для сравнения, в мае 2024 года в Петербурге выпало всего 6 мм осадков, что составило лишь 14% от обычного уровня. Однако до рекордного мая 2021 года, когда количество осадков превышало норму почти в три раза, нынешний месяц не дотянул.

Инфографика: Telegram/ Александр Колесов

Солнечных дней в этом году оказалось немало — солнце появлялось на небе 29 раз. Однако по общей продолжительности освещения месячная норма выполнена не была и составила лишь 92%.

Таким образом, несмотря на надежды на теплый финал весны, май 2025 года в Петербурге выдался прохладным и дождливым, оставив горожан в ожидании настоящего лета.

Фото: Piter.tv