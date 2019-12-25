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Облачная и дождливая погода настигнет петербуржцев в воскресенье
Сегодня, 9:08
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Облачная и дождливая погода настигнет петербуржцев в воскресенье

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В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов.

Сегодня, 23 октября, в Петербурге на небе время от времени будет светить солнце. Идиллию подпортит дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +10 градусов. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 8 м/с.  Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что близко к норме. 

Синоптик отметил, что  в начале неделе дожди перестанут идти в городе. Но в Петербурге сильно похолодает

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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