Облачная и дождливая погода настигнет петербуржцев в воскресенье

В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов.

Сегодня, 23 октября, в Петербурге на небе время от времени будет светить солнце. Идиллию подпортит дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +10 градусов. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.

Синоптик отметил, что в начале неделе дожди перестанут идти в городе. Но в Петербурге сильно похолодает.

Фото: Piter.tv