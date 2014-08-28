На следующей неделе в Петербурге значительно похолодает

Синоптик рассказал, когда в Северную столицу придет зима.

Следующая неделя в Петербурге будет холодной. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, температура воздуха сильно понизится. Столбики термометров будут показывать от +4 до +10 градусов. Самым холодным днем станет 25 октября. В ночь на вторник подморозит до -2 градусов.

Синоптик добавил, что зима в этом году наступит в третьей декаде ноября, когда температура воздуха будет ниже нуля градусов. Он добавил, что настоящий холод жители региона почувствуют в декабре.

Ранее на Piter.tv: петербургский синоптик рассказал, когда автомобилистам менять резину.

Фото: Piter.tv