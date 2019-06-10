Петербургский синоптик рассказал, когда автомобилистам менять резину

По его словам, можно и переждать, но можно где-то и попасть на замерзшие участи дороги.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда автомобилистам менять резину.

Самое интересное происходит на следующей неделе. И тут встает вопрос о замене резины. Конечно, он очень индивидуальный, можно и переждать, но можно где-то и попасть на замерзшие участи дороги. Александр Колесов

Уже с понедельника, 24 октября, с северными ветрами начнется похолодание, и температура воздуха в ночные часы будет отрицательной по Ленинградской области в течение нескольких суток. Максимальная температура воздуха в середине недели днём может только достигать "опасных для летней резины +5 градусов". Когда придет атмосферный фронт (ожидается 26 октября), будут осадки в виде дождя и потеплеет.

К концу месяца снова влияние циклонов, более теплая воздушная масса до +5…+10 градусов днем и дожди. Так что принимать решение надо всем индивидуально. Александр Колесов

В Петербурге осадков в эти холодные дни не будет, поэтому даже при слабом минусе ночью дороги будут сухими. Самым сложным участком будет КАД и участок дороги на КЗС.

Также синоптик рассказал, что в Петербурге на выходных ожидается "относительно хорошая погода".

Фото: pxhere.com