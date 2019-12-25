В субботу в Петербурге обещают прохладу, воздух прогреется до +9 градусов,

Сегодня, 22 октября, в Петербурге выпадут небольшие осадки. Погода будет по-настоящему осенней. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
Малоактивный гребень антициклона станет причиной рваной погоды. Периодически жителей будет радовать солнце. Местами пройдут дожди.
В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов, в Ленобласти до +10. Подует юго-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.
Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
В воскресенье в городе на Неве сохранится пасмурная погода.
Ранее на Piter.tv: россияне выбрали Петербург для жизни зимой.
Фото: Piter.tv
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