В субботу в Петербурге обещают прохладу, воздух прогреется до +9 градусов,

Малоактивный гребень антициклона станет причиной рваной погоды.

Сегодня, 22 октября, в Петербурге выпадут небольшие осадки. Погода будет по-настоящему осенней. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Малоактивный гребень антициклона станет причиной рваной погоды. Периодически жителей будет радовать солнце. Местами пройдут дожди.

В Северной столице воздух прогреется до +9 градусов, в Ленобласти до +10. Подует юго-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье в городе на Неве сохранится пасмурная погода.

Ранее на Piter.tv: россияне выбрали Петербург для жизни зимой.

Фото: Piter.tv