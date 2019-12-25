Опрос: россияне выбрали Петербург для жизни зимой

Более четверти россиян заявили, что продуктивность их работы напрямую зависит от времени года.

Стало известно, в каких городах россияне бы хотели провести зиму. Специалисты сервиса Работа.ру опросили более 3 тыс. респондентов со всей страны.

На первом месте расположился Сочи – 52% проголосовали за него. В числе плюсов города они отметили тёплый климат, хорошую погоду и доступность рекреационных ресурсов (горячие источники, море, горы и пр.). На втором месте оказался Краснодар, который назвали 28% опрошенных.

Тройку лидеров замкнул Петербург – 14% участников пороса. Этот город они выбрали за развитую инфраструктуру, большое количество мест для отдыха и развлечений и разнообразие продуктов, доступность фруктов и овощей.

Более четверти россиян заявили, что продуктивность их работы напрямую зависит от времени года. Столько же респондентов отметили наивысшую продуктивность в зимнее время. 41% опрошенных хотели бы иметь возможность провести осенне-зимний сезон в другом городе или регионе.

Фото: Piter.tv

