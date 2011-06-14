Леус спрогнозировал в Петербурге приход дождей в воскресенье

Воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов.

Сегодня, 16 октября, в Петербург придет североатлантический циклон, из-за которого небо затянет плотными облаками. В Северной столице выпадут осадки, усилится ветер. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник погода в Петербурге станет еще хуже. Подует сильный западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В городе возможно наводнение, добавил Леус. Выпадут осадки, немного похолодает.

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Фото: Piter.tv