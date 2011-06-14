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Леус спрогнозировал в Петербурге приход дождей в воскресенье
Сегодня, 9:04
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Леус спрогнозировал в Петербурге приход дождей в воскресенье

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Воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов.

Сегодня, 16 октября, в Петербург придет  североатлантический циклон, из-за которого небо затянет плотными облаками. В Северной столице выпадут осадки, усилится ветер. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +9…+14 градусов.  Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник погода в Петербурге станет еще хуже. Подует сильный западный ветер со скоростью  12-17 метров в секунду. В городе возможно наводнение, добавил Леус. Выпадут осадки, немного похолодает. 

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти выпадут осадки.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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