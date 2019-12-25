В субботу в Петербург вернется дождливая погода

Циклон "Эльке" принесет тепло.

Сегодня, 15 октября, в Петербурге день будет теплым, но сырым. Жителям города стоит взять с собой зонты. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, благодаря циклону "Эльке" в городе будет облачная погода. В Северной столице воздушные массы прогреются до +13 градусов, в Ленобласти – до +14, что на 3-4 градуса выше нормы.

Подует южный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.

В последний день недели ожидаются обильные осадки. К вечеру ветер станет сильнее.

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Фото: Piter.tv