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В субботу в Петербург вернется дождливая погода
Сегодня, 9:03
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В субботу в Петербург вернется дождливая погода

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Циклон "Эльке" принесет тепло.

Сегодня, 15 октября, в Петербурге день будет теплым, но сырым. Жителям города стоит взять с собой зонты. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

По словам синоптика, благодаря циклону "Эльке" в городе будет облачная погода. В Северной столице воздушные массы прогреются до +13 градусов, в Ленобласти – до +14, что на 3-4 градуса выше нормы. 

Подует южный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. 

В последний день недели ожидаются обильные осадки. К вечеру ветер станет сильнее. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда в Петербурге похолодает.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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