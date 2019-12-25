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Стало известно, когда в Петербурге похолодает
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Стало известно, когда в Петербурге похолодает

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Начиная со среды в Петербурге будет всего +5…+7 градусов днем. И к тому довольно зябкий пронизывающий ветер, добавил Шувалов. 

В воскресенье, 16 октября, Петербург накроет дождливая и ветреная погода. На смену погоды повлияет циклон, которая движется с Балтики. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в беседе с "Невскими Новостями".

В субботу ожидается теплая и сухая погода, температура составит до +10…+12 градусов. По словам синоптика, ветер к среде сменится на северо-западный, и температура поползет вниз, и начиная со среды в Петербурге будет всего +5…+7 градусов днем. И к тому довольно зябкий пронизывающий ветер, добавил Шувалов. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ветер, похолодание, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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