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Из-за двух циклонов в Петербурге в воскресенье не будет дождя
Сегодня, 9:11
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Из-за двух циклонов в Петербурге в воскресенье не будет дождя

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Подует западный ветер со скоростью до 13 м/с. 

Сегодня, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Небо будет в дымке, осадки маловероятны. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

По словам синоптика, Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления. Воздух в городе прогреется до +13 градусов, в Ленобласти потеплеет до +14 градусов. 

Подует западный ветер со скоростью до 13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст. 

В понедельник сохранится облачная погода. Дождя не будет. 

Ранее на Piter.tv: неадекватный петербуржец полчаса не выпускал трамваи из депо на проспекте Стачек.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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