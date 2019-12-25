Из-за двух циклонов в Петербурге в воскресенье не будет дождя

Подует западный ветер со скоростью до 13 м/с.

Сегодня, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Небо будет в дымке, осадки маловероятны. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам синоптика, Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления. Воздух в городе прогреется до +13 градусов, в Ленобласти потеплеет до +14 градусов.

Подует западный ветер со скоростью до 13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст.

В понедельник сохранится облачная погода. Дождя не будет.

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Фото: Piter.tv