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Неадекватный петербуржец полчаса не выпускал трамваи из депо на проспекте Стачек
Сегодня, 18:07
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Неадекватный петербуржец полчаса не выпускал трамваи из депо на проспекте Стачек

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Злоумышленника передали полицейским.

Пьяный житель Петербурга полчаса мешал работе трамвайного депо. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Мужчина проник в депо и начал кричать на сотрудников, затем он встал на рельсы и перекрыл путь водителям. Один из работников депо вызвал правоохранителей, нажав  кнопку тревоги. 

Злоумышленника передали полицейским. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Теги: не выпускал трамваи из депо, проспект стачек, пьяный петербуржец, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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