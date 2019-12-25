Неадекватный петербуржец полчаса не выпускал трамваи из депо на проспекте Стачек

Злоумышленника передали полицейским.

Пьяный житель Петербурга полчаса мешал работе трамвайного депо. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина проник в депо и начал кричать на сотрудников, затем он встал на рельсы и перекрыл путь водителям. Один из работников депо вызвал правоохранителей, нажав кнопку тревоги.

Злоумышленника передали полицейским. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО