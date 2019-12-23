Символ Крымского моста кот Мостик отреагировал на ЧП

Символ Крымского моста кот Мостик высказался по поводу ЧП на переправе через Керченский пролив. Напомним, сегодня утром на мосту взорвался грузовик, в результате чего вспыхнул поезд с топливом.
По мнению котика, в скором времени переправу отремонтируют, машины и составы вновь смогут промчатся по ней.
Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут.
Телеграм-канал кота Мостика
Напомним, животное стало символом Крымского моста. Его подобрали строители на берегу Керченского пролива и сделали домик в бытовке. Его "назначили инспектором". У хранителя моста даже есть свой tg-канал.
Ранее на Piter.tv: жительница Евпатории рассказала об обстановке на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту.
Фото: Телеграм / Кот Мостик
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