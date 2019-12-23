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Символ Крымского моста кот Мостик отреагировал на ЧП
Сегодня, 16:44
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Символ Крымского моста кот Мостик отреагировал на ЧП

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Животное подобрали строители на берегу Керченского пролива и сделали домик в бытовке.

Символ Крымского моста кот Мостик высказался по поводу ЧП на переправе через Керченский пролив. Напомним, сегодня утром на мосту взорвался грузовик, в результате чего вспыхнул поезд с топливом. 

По мнению котика, в скором времени переправу  отремонтируют, машины и составы вновь смогут промчатся по ней. 

Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут.

Телеграм-канал кота Мостика

Напомним, животное стало символом  Крымского моста. Его подобрали строители на берегу Керченского пролива и сделали домик в бытовке. Его "назначили инспектором". У хранителя моста даже есть свой tg-канал. 

Ранее на Piter.tv:  жительница Евпатории рассказала об обстановке на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту.

Фото: Телеграм / Кот Мостик

Теги: кот мостик, подрыв в крыму, предсказание от кота
Категории: Лента новостей, Новости России,

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