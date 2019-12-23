Символ Крымского моста кот Мостик отреагировал на ЧП

Животное подобрали строители на берегу Керченского пролива и сделали домик в бытовке.

Символ Крымского моста кот Мостик высказался по поводу ЧП на переправе через Керченский пролив. Напомним, сегодня утром на мосту взорвался грузовик, в результате чего вспыхнул поезд с топливом.

По мнению котика, в скором времени переправу отремонтируют, машины и составы вновь смогут промчатся по ней.

Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут. Телеграм-канал кота Мостика

Напомним, животное стало символом Крымского моста. Его подобрали строители на берегу Керченского пролива и сделали домик в бытовке. Его "назначили инспектором". У хранителя моста даже есть свой tg-канал.

Ранее на Piter.tv: жительница Евпатории рассказала об обстановке на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту.

Фото: Телеграм / Кот Мостик