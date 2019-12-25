Жительница Евпатории рассказала об обстановке на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту

Местные отреагировали на ситуацию по-разному. Женщина отметила, что многие горожане отправились в магазины, чтобы сделать запасы продуктов.

Петербурженка, которая переехала в Евпаторию, рассказала об обстановке в республике после подрыва на Крымском мосту. По словам женщины, жители Крыма с пониманием отнеслись к ситуации. Они следят за новостями и стараются анализировать повестку. Об этом собеседница канала Piter.tv рассказала нашему корреспонденту.

Однако евпаторийка заметила, что в магазинах и на рынке сегодня больше людей, чем на прошлой неделе. Многие набирают целые тележки макаронных изделий, молочных продуктов, мяса, соли и сахара.

В выходные дни всегда много покупателей в магазинах. Но сегодня я заметила ажиотаж. Я думаю, люди переживают из-за случившегося, боятся, что не хватит на всех продуктов, поэтому покупают в большом количестве консервы, макароны, сахар, муку. Кто-то идет в магазины, чтобы просто "заесть" стресс. Но если вспомнить опыт пандемии, когда люди "сносили полки" с гречкой, туалетной бумагой и другими товарами, то можно прийти к выводу, что данное решение бессмысленное. Власти и так сейчас проводят работы на переправе через Керченский пролив, есть альтернативные способы транспортировки груза. Жительница Евпатории

В группе "Евпатория Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" появились снимки, на которых водители покупают бензин в канистрах. По словам пользователей, именно из-за любителей запасаться и создается ажиотаж на рынке.

Замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что продовольственный рынок Крыма насыщен в полном объёме. Запасов продуктов хватит на 55 суток.

Напомним, что Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива. В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры, чтобы дополнительно не спровоцировать искусственный ажиотаж на автомобильное топливо в регионе.

Фото: ru.wikipedia.org, ВКонтакте / "Евпатория Подслушано