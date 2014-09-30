Ирина Мезавцова: продовольственный рынок Крыма насыщен в полном объёме

Запасов продуктов хватит на 55 суток.

Замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что ограничений на продовольственные товары власти не собираются вводить. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

По словам политика, рынок насыщен в полном объеме. Магазины продолжат работать в обычном режиме. Запасов продуктов хватит на 55 суток.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил слова Мезавцовой. По его расчетам, запас продуктов достаточный. Так, сахара должно хватить на 23 дня, муки – на 27 дней, макаронных изделий – на 29 дней, масла растительного – на 46 дней, консервов мясных – на 106 дней.

Чтобы избежать ажиотажа, мы вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки — до трёх килограммов или трёх пачек продуктов. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

Ранее на Piter.tv: в Севастополе не будут отпускать бензин в канистры.

Фото: Pxhere