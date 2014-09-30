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Ирина Мезавцова: продовольственный рынок Крыма насыщен в полном объёме
Сегодня, 11:19
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Ирина Мезавцова: продовольственный рынок Крыма насыщен в полном объёме

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Запасов продуктов хватит на 55 суток.

Замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что ограничений на продовольственные товары власти не собираются вводить. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

По словам политика, рынок насыщен в полном объеме. Магазины продолжат работать в обычном режиме. Запасов продуктов хватит на 55 суток. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил слова Мезавцовой. По его расчетам, запас продуктов достаточный. Так, сахара должно хватить на 23 дня, муки – на 27 дней, макаронных изделий – на 29 дней, масла растительного  – на 46 дней, консервов мясных – на 106 дней. 

Чтобы избежать ажиотажа, мы вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки — до трёх килограммов или трёх пачек продуктов.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

Ранее на Piter.tv: в  Севастополе не будут отпускать бензин в канистры.

Фото: Pxhere

 

Теги: взрыв на крымском мосту, ирина мезавцова, продовольственные товары
Категории: Лента новостей, Новости России,

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