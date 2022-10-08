СК РФ: во время взрыва на Крымском мосту могли погибнуть три человека

Следователи выяснили, что грузовой автомобиль, который взорвался на переправе, принадлежит жителю Краснодарского края.

В Следственном комитете России рассказали, что в результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии оперативников, рядом со вспыхнувшим грузовиком находилась иномарка, в которой сидели минимум два человека. Тела мужчины и женщины достали из воды. На данный момент устанавливаются их личности.

Следователи выяснили, что грузовой автомобиль, который взорвался на переправе, принадлежит жителю Краснодарского края. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они проверяют маршрут автомашины и доументы водителя.

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Фото: Телеграм / Shot / СК РФ