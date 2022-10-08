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МЧС: привлечены два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн после ЧП с Крымским мостом

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Подготовлена к выезду аэромобильная бригада Краснодарского края.

Представители ГУ МЧС России рассказали о том, что от экстренного ведомства привлечены два вертолета Ми-8. Экипажи выполняют задачи по охлаждению цистерн после ЧП, произошедшего на Крымском мосту. Также подготовлены к выезду в регион около 100 человек и 22 единиц специальной техники, находящиеся в составе аэромобильной группировки Краснодарского края.

Работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС. Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В МЧС объяснили журналистам, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Там же находится испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области. Сотрудники привезли с собой диагностический комплекс "Струна-П", необходимый для оценки повреждений конструкций моста. 

РЖД взяли на особый контроль транспортировку грузов в Крым.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: гу мчс, крымский мост, ми-8
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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