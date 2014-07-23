Стоимость продовольственных товаров увеличилась в Петербурге на 2,5%

Однако цена некоторых товаров, напротив, стала меньше.

В Петербурге с начала года потребительские товары и услуги выросли в цене на 4,04%. Такие данные приводит Петростат 11 октября.

Продовольственные товары подорожали на 2,5%. В частности, увеличилась стоимость апельсинов на 48,7%, белокочанной капусты на 35,8%, курицы на 19,9%, моркови на 18,3% и яблок на 17,55%.

Однако цена некоторых товаров, напротив, стала меньше. Речь идет о муке, хлебе и вермишели, молочной продукции, вине и водке.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге годовая инфляция ускорилась до 5,6%.

Фото: Piter.TV