В Петербурге годовая инфляция ускорилась до 5,6%

Повышение цен вызвано ростом потребительского спроса и ослаблением рубля.

Годовая инфляция в Петербурге выросла до 5,6% в августе. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Повышение цен вызвано ростом потребительского спроса и ослаблением рубля. Стоимость товаров увеличивалась, цены на услуги, наоборот, падали. В частности, подорожали импортные фрукты и корма для птиц.

Однако есть и факты, сдерживающие влияние на инфляцию. К примеру, введение дополнительных поездов на нескольких направлениях привело к замедлению роста стоимости на билеты железнодорожного транспорта в Северной столице.

Ранее на Piter.TV: стало известно, что годовая инфляция в Петербурге выросла до 5%.

Фото: Piter.TV