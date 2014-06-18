  1. Главная
Услуги в Петербурге подорожали на 10% за девять месяцев 2025 года
Сегодня, 11:39
129
ksbond

Наибольший рост цен зафиксирован в жилищно-коммунальном секторе.

Стоимость услуг в Санкт-Петербурге за январь-сентябрь 2025 года выросла на 10% относительно декабря 2024 года, что значительно превысило темпы подорожания товаров. Согласно данным Петростата, основной вклад в инфляцию внесло июльское повышение тарифов ЖКХ на 9,31% к предыдущему месяцу.

В сентябре продолжился рост цен на непродовольственные товары (+2,08% с начала года), тогда как продовольствие подорожало лишь на 1,72%. Общий индекс потребительских цен в городе достиг 104,31% к декабрю 2024 года. В Ленинградской области зафиксирована обратная динамика: продовольственные товары подорожали на 4,24%, непродовольственные — на 3,62%. Суммарная инфляция в регионе составила 105,67%, превысив петербургский показатель.

Эксперты связывают опережающий рост стоимости услуг с сезонным повышением тарифов ЖКХ и общей инфляционной нагрузкой на сферу обслуживания, пишет РБК.

Ранее Piter.TV сообщал, что АО "ТЭК СПб" предупредил неплательщиков долгов за ЖКУ о последствиях.

Фото: Piter.TV

Теги: жку, жкх, инфляция, непродовольственные товары, продовольственные товары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

