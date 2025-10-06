ГУП "ТЭК СПб" предупредил неплательщиков долгов за ЖКУ о последствиях

Полученное предупреждение о наличии задолженности или претензия является последним шансом добровольно закрыть долг до обращения в суд.

Невыплата долгов за жилищно-коммунальные услуги грозит потребителям неприятными последствиями вплоть до ареста собственности, предупредило предприятие ГУП "ТЭК СПб". Оплатить квитанцию необходимо до 20 числа каждого месяца, иначе начнётся начисление штрафных санкций, пишет "Петербургский дневник".

Полученное предупреждение о наличии задолженности или претензия является последним шансом добровольно закрыть долг до обращения в суд, пояснили представители предприятия. Если должник проигнорирует требование, дело будет передано в суд, который вынесет судебный приказ о взыскании суммы задолженности.

Непогашенная задолженность станет основанием для передачи дела судебным приставам, которые проведут розыск счетов должника и снимут с них деньги в счёт погашения основного долга, пеней и госпошлины. Дополнительно возможно применение мер принудительного характера: наложение ареста на собственность, транспорт, ограничение выезда за пределы страны, а также взимание исполнительного сбора.

Фото: Piter.TV