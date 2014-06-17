Зону резервирования Приморской и Коломяжской котельных создали в Приморском районе

Работы проводились по нескольким адресам, включая улицы Планерная и Оптиков, проспект Испытателей и Торфяную дорогу.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" успешно реализовали масштабный проект по созданию резервной инфраструктуры отопления в Приморском районе Петербурга, построив и реконструировав около девяти километров трубопроводных магистралей. Благодаря проделанной работе создана дополнительная зона резервирования для подачи тепла и горячего водоснабжения более чем в 1700 домов.

Пресс-служба предприятия проинформировала, что все необходимые монтажные работы на объектах теплоэнергетического хозяйства завершены. Специалисты приступили к завершающему этапу благоустройства территорий.

Работы проводились по нескольким адресам, включая улицы Планерная и Оптиков, проспект Испытателей и Торфяную дорогу. Было уложено 3315 метров новых теплопроводов на Планерной улице, 2795 метров — на улице Оптиков, модернизировано 738 метров трубопровода на проспекте Испытателей и дополнительно заменено 844 метра магистральных линий вдоль Торфяной дороги.

Генеральный директор "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадим Бравве акцентирует внимание на ключевом достижении проекта: создание резерва теплоснабжения для районов, обслуживаемых двумя крупными котельными — Приморской и Коломяжской, где проживает порядка 500 тысяч человек.

Отметим, что Приморский район стабильно удерживает лидирующие позиции по объёму обновления тепловых коммуникаций в зонах ответственности "ТЭК СПб": только в 2024 году в северо-западном направлении Санкт-Петербурга заменили свыше 13,5 километра изношенных трубопроводов.

Ранее мы сообщили о том, что бот для информирования о сроках отключения горячей воды запущен в Петербурге.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"