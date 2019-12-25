Бот для информирования о сроках отключения горячей воды запущен в Петербурге

Пользоваться сервисом предельно просто: достаточно ввести точный адрес проживания, и бот моментально выдаст информацию о датах предстоящих профилактических испытаний или ремонтных работ.

В Петербурге запущен удобный сервис в виде Telegram-бота "Веня", созданный компаниями ТЭК и "Теплосеть". Теперь горожане могут легко узнавать сроки отключения горячего водоснабжения в летний период.

Пользоваться сервисом предельно просто: достаточно ввести точный адрес проживания, и бот моментально выдаст информацию о датах предстоящих профилактических испытаний или ремонтных работ.

Важным преимуществом бота является круглосуточная доступность сервиса, позволяющая пользователям получать необходимую информацию в любое удобное время. Основная цель нововведения — сделать важную информацию более доступной и облегчить работу телефонных линий обслуживания коммунальных организаций.

Ранее мы сообщили о том, что в 14 районах Петербурга и Новом Девяткино с 7 по 11 июля пройдут 40 гидравлических испытаний.

Фото: Unsplash (Andrea Davis)