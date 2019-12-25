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В 14 районах Петербурга и Новом Девяткино с 7 по 11 июля пройдут 40 гидравлических испытаний
Сегодня, 9:31
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В 14 районах Петербурга и Новом Девяткино с 7 по 11 июля пройдут 40 гидравлических испытаний

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О признаках повреждения коммуникаций сообщите по телефонам: 112 или 004.

В период с 7 по 11 июля в 14 районах Петербурга и Новом Девяткино проведут 40 гидравлических испытаний. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

Благодаря проверкам обнаруживают ненадежные участки теплосетей. Так, от АО "ТЭК СПб" планируется 10 испытаний на территории Красносельского, Красногвардейского, Фрунзенского, Пушкинского, Выборгского и Московского районов. АО "Теплосеть Петербурга" проведет три испытания в Центральном, Калининском, Выборгском районах и в Ленобласти, а повторные испытания состоятся в Адмиралтейском и Кировском районах. ООО "Петербургтеплоэнерго" планирует 20 испытаний в Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Адмиралтейском и Центральном районах, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – семь испытаний в Пушкинском, во Фрунзенском, в Приморском и Адмиралтейском районах. 

Во время испытаний не приближайтесь к местам выхода воды на поверхность. Если место дефекта огорожено, то не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. 

Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Если разлив воды застал вас в транспорте, не покидайте транспортное средство, ждите помощи спасателей. Не допускайте детей в охранную зону тепловых сетей. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

О признаках повреждения коммуникаций сообщите по телефонам: 112 или 004. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, комитет по энергетике
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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