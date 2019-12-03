Михаил Развожаев рассказал о том, что не следует провоцировать искусственный дефицит товаров.

В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры для того, чтобы дополнительно не спровоцировать искусственный ажиотаж на автомобильное топливо в регионе. Соответствующей информацией с местным населением поделился губернатор Михаил Развожаев. Ранее чиновник отметил, что дефицита бензина не ожидается, так как его хватит примерно на 40 дней.

Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет. Михаил Развожаев, губернатор Ставрополя

Глава города добавил, что властями также вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы. Теперь получить в одни руки можно будет не более трех килограммов или пачек продуктов. Запасов макарон, сахара, муки в городе есть на 20-30 дней. При этом Михаил Развожаев добавил, что жители не остаются отрезанными от материковой части России, так как между регионами находятся сухопутные коридоры, а в районе пострадавшего Крымского моста работает паромная переправа.

Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива.

Фото и видео: Telegram / BAZA