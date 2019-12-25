Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива

Игорь Коринь попросил жителей региона не создавать ажиотажный спрос на топливо в АЗС.

В министерстве по энергетике Крыма заявили о достаточном запасе бензина и дизельного топлива. Соответствующую информацию в социальных сетях распространил глава профильного регионального ведомства Игорь Коринь. В своем аккаунте в Telegram-канале чиновник добавил, что подвоз топлива в случае такой необходимости на территорию полуострова будет обеспечиваться с материковой части России. На эти поставки не повлияет ситуация, которая произошла утром 8 октября с Крымским мостом. По мнению эксперта, не существует оснований для беспокойства или формирования ажиотажного спроса на местных АЗС (автомобильных заправочных станциях).

Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется. Игорь Коринь, глава Минэнерго Крыма

Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно.

Фото: Telegram / Игорь Корень