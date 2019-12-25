В первый день октября антициклон принесет в Петербург тепло

Жителей порадует солнечная погода.

Сегодня, 1 октября, в Петербурге будет тепло. Горожанам не понадобятся зонты и дождевики. Их порадует солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, благодаря небольшому гребню антициклона в городе воздух прогреется до +13 градусов. В Ленобласти потеплеет до +14 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее на Piter.tv: с 1 октября фонтаны будут постепенно отключать.

Фото: Piter.tv