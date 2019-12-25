С 1 октября фонтаны будут постепенно отключать

Смена режима работы поможет защитить оборудование от низких температур.

С 1 октября сотрудники "Водоканала Петербурга" начнут переводить фонтаны на зимний режим работы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Смена режима работы поможет защитить оборудование от низких температур. Специалисты должны слить воду из трубопроводной системы, а также подготовить фонтаны к холодам.

Первым закроют фонтаны на Московской площади и на площади Ленина. В Кронштадте и Петергофе постепенно переведут светомузыкальные фонтаны на зимний режим работы. Остальные продолжат работу до 17 октября. Если начнутся заморозки, их закроют раньше.

В этом году восстановили и реконструировали 10 петербургских фонтанов. В следующим году эту работу продолжат.

Фото: Piter.tv

