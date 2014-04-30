Атмосферный фронт принес в Петербург дожди в воскресенье

Благодаря атмосферному фронту сегодня, 25 сентября, небо над Петербургом затянет облаками, выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
Воздух в регионе прогреется до +8...+10 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +6...+11 градусов. Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.
Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что близко к норме.
В понедельник в Петербурге сохранится сырая погода, потеплеет на два-три градуса, отметил синоптик.
Ранее на Piter.tv: в Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки.
Фото: Piter.tv
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