Атмосферный фронт принес в Петербург дожди в воскресенье

Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Благодаря атмосферному фронту сегодня, 25 сентября, небо над Петербургом затянет облаками, выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Воздух в регионе прогреется до +8...+10 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +6...+11 градусов. Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что близко к норме.

В понедельник в Петербурге сохранится сырая погода, потеплеет на два-три градуса, отметил синоптик.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки.

Фото: Piter.tv