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Атмосферный фронт принес в Петербург дожди в воскресенье
Сегодня, 9:03
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Атмосферный фронт принес в Петербург дожди в воскресенье

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Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. 

Благодаря атмосферному фронту сегодня, 25 сентября, небо над Петербургом затянет облаками, выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Воздух в регионе прогреется до +8...+10 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +6...+11 градусов. Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. 

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что близко к норме. 

В понедельник в Петербурге сохранится сырая погода, потеплеет на два-три градуса, отметил синоптик.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки.

Фото: Piter.tv

Теги: атмосферный фронт, дожди, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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