В Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки

До +6...+11 градусов потеплеет днем.

В воскресенье, 25 сентября, в большинстве районов Ленобласти пройдут дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Завтра ожидается облачная погода. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Столбики термометров покажут +2...+7 градусов ночью, до +6...+11 градусов потеплеет днем.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

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