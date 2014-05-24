В Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки

В воскресенье, 25 сентября, в большинстве районов Ленобласти пройдут дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Завтра ожидается облачная погода. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
Столбики термометров покажут +2...+7 градусов ночью, до +6...+11 градусов потеплеет днем.
Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.
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