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В Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки
Сегодня, 18:04
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В Ленинградской области в воскресенье выпадут осадки

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До +6...+11 градусов потеплеет днем.

В воскресенье, 25 сентября, в большинстве районов Ленобласти пройдут дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

Завтра ожидается облачная погода. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. 

Столбики термометров покажут +2...+7 градусов ночью, до +6...+11 градусов потеплеет днем.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: синоптик Шувалов рассказал, какую погоду принесет нам следующая неделя.

Теги: осадки, погода в ленобласти, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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