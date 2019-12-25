Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду принесет нам следующая неделя

В пятницу и субботу горожане смогут погреться на солнце.

В последнюю неделю сентября в Петербурге погода будет очень разной. Она будет радовать солнцем, огорчать дождями и ливнями, удивлять температурными качелями. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов "Невским Новостям".

По словам специалиста, с понедельника по четверг в городе на климатические условия будет влиять северная периферия циклонов. В Северной столице выпадут осадки, но иногда дни будут радовать солнцем. Температура воздуха составит около +10...+12 градусов.

В пятницу и субботу в город на Неве вернется тепло. Синоптик обещает солнечную погоду без дождей. Столбики термометров покажут +15 градусов.

В воскресенье погоду испортит атмосферный фронт. Из-за него в городе вновь похолодает, начнется сезон ливней.

Ранее на Piter.tv: фестиваль ко Дню туризма в субботу работает по новому режиму.

Фото: pexels