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Фестиваль ко Дню туризма в субботу работает по новому режиму
Сегодня, 13:19
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Фестиваль ко Дню туризма в субботу работает по новому режиму

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Работа выставочно-фестивального пространства завершится сегодня в 15 часов.

Фестиваль ко Дню туризма изменит  режим работы на Дворцовой площади. К привычному режиму выставка вернется после выходных. Об этом сообщили организаторы.

Сегодня, 24 сентября, фестиваль закроется в 15 часов, а не в 22. В воскресенье площадка откроется в 11 утра. 

Отметим, что на Дворцовой площади установлены тематические мультимедийные инсталляции, которые посвятили спорту, водному туризму, дизайну и архитектуре. Кроме того, гостям расскажут о туристской географии.

Ранее на Piter.tv: Николаевский дворец украсили новой подсветкой.

Фото: Piter.tv

 

Теги: день туризма, культура, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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