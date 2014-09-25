Фестиваль ко Дню туризма в субботу работает по новому режиму

Работа выставочно-фестивального пространства завершится сегодня в 15 часов.

Фестиваль ко Дню туризма изменит режим работы на Дворцовой площади. К привычному режиму выставка вернется после выходных. Об этом сообщили организаторы.

Сегодня, 24 сентября, фестиваль закроется в 15 часов, а не в 22. В воскресенье площадка откроется в 11 утра.

Отметим, что на Дворцовой площади установлены тематические мультимедийные инсталляции, которые посвятили спорту, водному туризму, дизайну и архитектуре. Кроме того, гостям расскажут о туристской географии.

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Фото: Piter.tv