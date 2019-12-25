Николаевский дворец украсили новой подсветкой

Освещение помогает детально рассмотреть здания Северной столицы.

Николаевский дворец получил новую художественную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Отметим, что архитектурный ансамбль Дворец Великого князя Николая Николаевича был построен два столетия назад. Он входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, подсветка подчеркивает красоту архитектуры города. Она помогает детально рассмотреть здания Северной столицы даже с наступлением темноты.

Ранее на Piter.tv: в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: сайт администрации Петербурга