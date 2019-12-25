Николаевский дворец украсили новой подсветкой

Николаевский дворец получил новую художественную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Отметим, что архитектурный ансамбль Дворец Великого князя Николая Николаевича был построен два столетия назад. Он входит в список объектов культурного наследия федерального значения.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, подсветка подчеркивает красоту архитектуры города. Она помогает детально рассмотреть здания Северной столицы даже с наступлением темноты.
Ранее на Piter.tv: в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.
Фото: сайт администрации Петербурга
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