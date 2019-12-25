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Николаевский дворец украсили новой подсветкой
Сегодня, 12:39
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Николаевский дворец украсили новой подсветкой

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Освещение помогает детально рассмотреть здания Северной столицы.

Николаевский дворец получил новую художественную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Отметим, что архитектурный ансамбль Дворец Великого князя Николая Николаевича был построен два столетия назад. Он входит в список объектов  культурного наследия федерального значения. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, подсветка подчеркивает красоту архитектуры города. Она помогает детально рассмотреть здания Северной столицы даже с наступлением темноты.

Ранее на Piter.tv: в  районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: сайт администрации Петербурга

Теги: архитектура, ленсвет, николаевский дворец, подстветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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