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В районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро
Сегодня, 12:02
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В районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро

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Изменится маршрут трех транспортных средств.

В октябре станцию метро "Чернышевская" зароют на ремонт. В городе запустят дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщили в  пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В период реконструкции  станции изменится движение трех автобусных маршрутов. Так, автобус № 21 будет курсировать  от метро "Чернышевская" по Кирочной улице, Литейному проспекту, Литейному мосту, Боткинской улице (обратно – по улице Комсомола), площади Ленина до конечной остановки метро "Площадь Ленина".

Автобус № 169А будет ездить от метро "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до конечной остановки метро "Площадь Восстания".

Автобус № 136 теперь будет ходить от метро "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту (обратно – по Невскому проспекту, улице Маяковского, улице Жуковского) до конечной остановки метро "Площадь Восстания".

Кроме того, начнет курсировать дополнительный маршрут №136М, на котором можно будет доехать от станции "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до остановки метро "Площадь Восстания".

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади открылась почта для туристов.

Фото: Piter.tv

Теги: дополнительный транспорт, кирочная улица, ремонт метро, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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