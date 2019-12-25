В районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро

Изменится маршрут трех транспортных средств.

В октябре станцию метро "Чернышевская" зароют на ремонт. В городе запустят дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В период реконструкции станции изменится движение трех автобусных маршрутов. Так, автобус № 21 будет курсировать от метро "Чернышевская" по Кирочной улице, Литейному проспекту, Литейному мосту, Боткинской улице (обратно – по улице Комсомола), площади Ленина до конечной остановки метро "Площадь Ленина".

Автобус № 169А будет ездить от метро "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до конечной остановки метро "Площадь Восстания".

Автобус № 136 теперь будет ходить от метро "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту (обратно – по Невскому проспекту, улице Маяковского, улице Жуковского) до конечной остановки метро "Площадь Восстания".

Кроме того, начнет курсировать дополнительный маршрут №136М, на котором можно будет доехать от станции "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до остановки метро "Площадь Восстания".

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади открылась почта для туристов.

Фото: Piter.tv