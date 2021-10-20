На Дворцовой площади открылась почта для туристов

Авторы акции разработали разные открытки с множеством вдохновляющих цитат.

Сегодня, 24 сентября, на Дворцовой площади открылась почта для путешественников. Каждый житель и гость города сможет бесплатно взять открытку в туристско-информационном центре, написать письмо, заполнить адрес получателя и опустить в специальный ящик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отметим, что в эту субботу в Петербурге отмечают День туризма, в связи с чем горожане смогут получить оригинальные поздравительные открытки, приуроченные к празднику.

Авторы акции разработали разные открытки с множеством вдохновляющих цитат. Жители смогут выбрать любую из них.

Принять участие в проекте можно до 27 сентября. Почта будет открыта с 10 утра до 19 часов вечера.

Ранее на Piter.tv: в День туризма ограничат движение по нескольким улицам и мостам Петербурга.

Фото: Piter.tv