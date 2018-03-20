В День туризма ограничат движение по нескольким улицам и мостам Петербурга

С полуночи до 23:59 запретят остановку на Биржевом проезде, Биржевой площади, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади, а также на Дворцовой набережной от Дворцового проезда.

В субботу, 24 сентября, в Петербурге ограничат движение на улицах, мостах и набережных в центре города. Они связаны со Всероссийским днем туризма, пишет пресс-служба Смольного.

Проезд по Дворцовому мосту будет закрыт с 2:40 до 6:00 утра. Далее с 20:00 до 20:35 и с 21:45 до 22:10 водители не смогут проехать по Благовещенскому мосту. Такие же ограничения установят на Дворцовой, Адмиралтейской, Университетской набережных, а также набережной Макарова.

С полуночи до 23:59 запретят остановку на Биржевом проезде, Биржевой площади, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади, а также на Дворцовой набережной от Дворцового проезда.

Движение транспорта будет ограничено путем сужения проезжей части по Дворцовой набережной от д. 36 по Дворцовой набережной до Дворцового моста в период с 00:00 до 23:59.

Фото: Piter.tv



