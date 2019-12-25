В Петербурге пройдёт трёхдневный фестиваль, посвящённый Всероссийскому дню туризма

Основной точкой притяжения для гостей мероприятия станет Дворцовая площадь.

С 23 по 25 сентября в Северной столице состоится мультимедийный фестиваль, посвящённый Всероссийскому дню туризма. Как сообщила пресс-служба Смольного, вниманию зрителей представят тематические инсталляции, которые будут демонстрировать туристический потенциал города. Вход свободный.

Основная программа пройдёт на Дворцовой площади. Там представят несколько павильонов, в которых можно будет виртуально опробовать все доступные на данный момент программы для гостей Петербурга. В частности, город покажет себя как столица дизайна, водного туризма с прогулками на сапах, спортивная столица с завоёванными Кубками УЕФА, и Суперкубком России. Кроме того, в павильоне "Новая туристская география Петербурга" будут представлены самые актуальные точки притяжения. Для детей организаторы подготовили волшебную цветочную горку и световые инсталляции.

Как мы писали ранее, талисманом фестиваля объявлен эрмитажный кот. Он будет запечатлён на 3D-изображениях и видео, которые отобразят на экранах.

К 20:20 в пятницу в городе официально откроют осенне-зимний туристский сезон. На следующий день пройдёт закрытие мотосезона и парад исторических парусников, зрители которого могут расположиться на Дворцовой набережной и Стрелке Васильевского острова с 21:00 до 21:35.

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Фото: Piter.TV