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Жители Петербурга в субботу смогут насладиться хорошей погодой
Сегодня, 9:03
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Жители Петербурга в субботу смогут насладиться хорошей погодой

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Воздух в городе прогреется до +14 градусов.

Сегодня, 24 сентября, погода порадует петербуржцев теплом и солнцем, которое периодически будет появляться на небосклоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

В Европейской части России на климатические условия повлияет северо-западная периферия активного циклона. В большинстве районов осадков быть не должно. Лишь на востоке пройдет короткий дождь. 

Воздушные массы прогреются до +14 градусов. Подует северный ветер со скоростью 9 м/с.  Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба. Синоптик отметил, что в воскресенье погода ухудшится, поэтому в субботу лучше не отказываться от прогулки на свежем воздухе.

Ранее на Piter.tv: СПбГУ вступился за студента, которому пришла повестка.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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