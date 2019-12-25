Жители Петербурга в субботу смогут насладиться хорошей погодой

Воздух в городе прогреется до +14 градусов.

Сегодня, 24 сентября, погода порадует петербуржцев теплом и солнцем, которое периодически будет появляться на небосклоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В Европейской части России на климатические условия повлияет северо-западная периферия активного циклона. В большинстве районов осадков быть не должно. Лишь на востоке пройдет короткий дождь.

Воздушные массы прогреются до +14 градусов. Подует северный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба. Синоптик отметил, что в воскресенье погода ухудшится, поэтому в субботу лучше не отказываться от прогулки на свежем воздухе.

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Фото: Piter.tv