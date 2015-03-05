Речь идёт о студенте политфака, который поступил в вуз после срочной службы, где получил военно-учётную специальность "стрелок".

СПбГУ вступился за студента, которому пришла повестка. Теперь студент сможет продолжить обучение. Об этом 23 сентября рассказали на сайте вуза.

Студенту пришла "повестка в военкомат, чтобы он пришёл для направления на учебные сборы". Информацию подтвердил заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов. Для решения вопроса он обратился в военный комиссариат.

По словам Грязнова, повестку оформили ошибочно. Учащихся просят информировать о подобных случаях ректорат. В студенческом телеграм-канале "Лупа и Пупа" уточняется, что речь идёт о студенте политфака, который поступил в вуз после срочной службы, где получил военно-учётную специальность "стрелок".

Активисты студсовета оперативно связались с ректоратом, первокурснику выдали справку об обучении в университете, которая освобождает от частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv

