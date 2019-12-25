В субботу в Петербурге будет свежо и дождливо

В городе столбики термометров покажут +13 градусов.

Сегодня, 3 сентября, в Петербурге ожидается прохладная погода. Временами жители будут видеть солнце, местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе столбики термометров покажут +13 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +14 градусов. Подует порывистый ветер со скоростью 9 м/с.

Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик отметил, что и в воскресенье на улице будет свежо. Погода изменится мало.

Ранее на Piter.tv: Александр Колесов дал прогноз погоды на сентябрь.

Фото: Piter.tv