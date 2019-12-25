Александр Колесов дал прогноз погоды на сентябрь

В конце теплого лета в Петербург пришел циклон, в городе заметно похолодало. День знаний школьники тоже встретят в прохладной погоде.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции в "Интерфаксе", какой будет погода 1 сентября, и чего ждать от первого осеннего месяца.

Максимальная температура, опять же такой не большой люфт, до 10 градусов. Вот этот показатель приведет к тому, что мы, наверное, опять попадаем в историю. Те школьники, которые пойдут в школу в этом году, запомнят свое 1 сентября. Александр Колесов.

В День знаний максимальная температура составит +11 градусов. Бывало и холоднее, но все рекорды были поставлены в XX веке и 2003. В 1987 году было вовсе +10. Бывали годы, когда в Петербурге на 1 сентября было +30 (1992).

При этом волна холода не будет продолжительной, и за ней должно прийти тепло. Потепление будет постепенно приходить в течение первой неделе и на пике может достигнуть +20 градусов. При этом в первой половине месяца возможны осадки, а вторая половина будет более сухой, но и холодной. В третьей декаде, предварительно, будет уже до +3...+8 градусов в ночное время. Среднемесячная температура ожидается на 0,5...1,5 ниже климатической нормы. Сумма осадков может составить 80-120% от нормы.

Ранее Колесов рассказал о погодных итогах лета.

Фото: Piter.tv