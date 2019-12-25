  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В последнее воскресенье лета погода порадует петербуржцев 30-градусной жарой и солнцем
Сегодня, 9:01
89
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В последнее воскресенье лета погода порадует петербуржцев 30-градусной жарой и солнцем

0 0

Дождя в этот день не будет.

Сегодня, 28 августа, в Петербурге будет жарко и ясно. Об этом  сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Воздушные массы прогреются до +31 градуса. Дождя в воскресенье не будет. Подует легкий южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать. 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как не отравиться грибами.

Фото: Piter.tv

Теги: конец лета, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии