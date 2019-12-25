В последнее воскресенье лета погода порадует петербуржцев 30-градусной жарой и солнцем

Дождя в этот день не будет.

Сегодня, 28 августа, в Петербурге будет жарко и ясно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Воздушные массы прогреются до +31 градуса. Дождя в воскресенье не будет. Подует легкий южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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Фото: Piter.tv