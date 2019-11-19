В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как не отравиться грибами

Ядовитый гриб не всегда имеет неприятный запах. У самой опасной бледной поганки очень приятный аромат.

В главном управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как избежать отравления грибами.

Специалисты порекомендовали любителям тихой охоты не есть продукты, на поверхности которых обнаружена плесень. Особенно это касается банок с грибами. По словам экспертов, если появилась плесень на консервах, значит, не удалось достигнуть стерильности. Отрезать голубой или серый пушок тоже нет смысла, так как это всего лишь видимая часть налета. А микроскопические грибы находятся уже в толще продукта. Поэтому банки с грибами, которые покрылись плесенью, нужно выбрасывать.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что ядовитый гриб не всегда имеет неприятный запах. У самой опасной бледной поганки очень приятный аромат.

Многие грибники верят, что при варке грибов в течение часа, яд ложных плодовых тел исчезает. Это ложь. Яд многих грибов невозможно обезвредить ни вымачиванием, ни кипячением.

Любителям тихой охоты напомнили, что много грибов есть нельзя, так как они плохо перевариваются. Кроме того, не стоит собирать грибы около дороги и промышленных зон, так ка они впитывают вредные вещества, металлы, опасные соедининия.

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