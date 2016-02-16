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Стало известно, каким будет грибной сезон в этом году в Петербурге
Сегодня, 15:46
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Стало известно, каким будет грибной сезон в этом году в Петербурге

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По словам эксперта, чтобы грибница приносила плоды, необходима сумма температур.

Грибная волна начнется, когда к прогретой почве добавится влага. Грибовед Николай Будник рассказал "Невским Новостям", что лесной урожай порадует жителей Петербурга в середине сентября. По прогнозам специалиста, грибы будут ковром расти. 

По словам эксперта, чтобы грибница приносила плоды, необходима сумма температур. В этом году была сильная жара, поэтому при достаточном количестве осадков вырастут в большом количестве подберезовики, подосиновики и белые.

Грибовед призвал горожан не огорчаться раньше времени. Сейчас только август, а грибы можно собирать до середины октября, успокаивает он.

Самым нетерпеливым он предложил поискать в лесу лисички и колпаки кольчатые. Второй вид напоминает по вкусу мясо куры. Растет гриб в сосновых лесах.

Ранее на Piter.tv: заблудившаяся в лесу петербурженка умерла от отравления грибами.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Наталия Белаец)

Теги: грибники, грибной сезон, лес, природа, тихая охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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