Стало известно, каким будет грибной сезон в этом году в Петербурге

По словам эксперта, чтобы грибница приносила плоды, необходима сумма температур.

Грибная волна начнется, когда к прогретой почве добавится влага. Грибовед Николай Будник рассказал "Невским Новостям", что лесной урожай порадует жителей Петербурга в середине сентября. По прогнозам специалиста, грибы будут ковром расти.

По словам эксперта, чтобы грибница приносила плоды, необходима сумма температур. В этом году была сильная жара, поэтому при достаточном количестве осадков вырастут в большом количестве подберезовики, подосиновики и белые.

Грибовед призвал горожан не огорчаться раньше времени. Сейчас только август, а грибы можно собирать до середины октября, успокаивает он.

Самым нетерпеливым он предложил поискать в лесу лисички и колпаки кольчатые. Второй вид напоминает по вкусу мясо куры. Растет гриб в сосновых лесах.

Ранее на Piter.tv: заблудившаяся в лесу петербурженка умерла от отравления грибами.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Наталия Белаец)