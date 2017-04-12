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Заблудившаяся в лесу петербурженка умерла от отравления грибами
Сегодня, 19:31
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Заблудившаяся в лесу петербурженка умерла от отравления грибами

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Чтобы не погибнуть от голода, она ела грибы.

Стало известно, что в лесу молодая петербурженка смертельно отравилась грибами. Об этом рассказал руководитель отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексей Лодягин, пишет ТАСС.

Девушка заблудилась в лесу. Чтобы не погибнуть от голода, она ела грибы. Петербурженку удалось найти и довезти до больницы, но поражение органов оказалось летальным. Как сообщил Лодягин, пациентка поступила с тяжелейшей печеночной недостаточностью.

Ранее спасатели вывели пенсионера из леса под Приозерском. Мужчина собирал грибы и заблудился. Его передали родственникам.

Фото: phxere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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